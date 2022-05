Calciomercato Milan – Anche i rossoneri interessati ad Omur | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche il Milan sarebbe interessato ad Abdulkadir Omur, calciatore del Trabzonspor

Secondo 'tuttomercatoweb', il calciatore turco è uno dei sogni di mercato di tante squadre italiane per l'estate, tra cui anche del Milan . Certo è che anche diversi club europei tengono d'occhio Omur, il quale quest'anno ha conquistato il campionato turco da protagonista come testimoniano i suoi 7 gol e 4 assist in 33 partite.

In passato il Manchester City aveva offerto ben 23 milioni di euro per acquistare Omur ma, come ha rivelato il presidente del Trabzonspor a 'Huriyet', non è partito in Inghilterra perché era stato già ceduto Yazici. Sul giovane talento ci sono anche gli occhi del Monaco, club francese che vorrebbe puntare su di lui per ritornare in Champions League. Milan, le top news di oggi: esclusiva Lentini, Elliott resta nel club