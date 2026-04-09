Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 9 aprile 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il club di Via Aldo Rossi è già al lavoro per costruire la rosa da consegnare nella prossima stagione al tecnico Massimiliano Allegri. Un organico di qualità e quantità per poter disputare - si spera - una Serie A di alto livello e una Champions League all'altezza della fama dei rossoneri nell'annata 2026-2027. Vediamo ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA