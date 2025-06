Calciomercato Milan, non solo De Cuyper: spunta la pista ‘italiana’

Calciomercato Milan, si pensa già al post Theo Hernandez? De Cuyper e non solo: 'Tuttosport' parla dei possibili obiettivi a sinistra

Con l'arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri, il Milan potrebbe cambiare strategia anche sul calciomercato. Il primo compito sarà capire cosa vorranno fare i big: Leao, Maignan e Theo Hernandez. Dagli ultimi rumors, il destino del terzino francese sembrerebbe già scritto. Niente rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e possibile cessione questa estate. Si parla di una possibile richiesta di circa 30 milioni di euro, con offerte, almeno per il momento, solamente dall'Arabia. Per questo il Milan potrebbe pensare già al suo erede.