Calciomercato Milan, Moretto: 'Jimenez ha una priorità. E c'è un club che ..'

Matteo Moretto e Fabrizio Romano , esperti di calciomercato , hanno fatto il punto su Vincenzo Italiano : al momento l'allenatore che sarebbe cercato dal Milan, sarebbe molto più vicino a restare al Bologna dopo l'incontro con il club rossoblù avvenuto ieri sera. Ci sarebbe, infatti, molto ottimismo. Aggiornamenti anche per quanto riguarda l'ex Milan Sandro Tonali : secondo Moretto, il centrocampista, dovrebbe restare al Newcastle e difficilmente tornerà in Italia nella prossima sessione di calciomercato o nel prossimo futuro. Poi importanti novità sul futuro di Alex Jimenez , terzino del Milan su cui il Real Madrid ha varie opzioni di recompra per le prossime stagioni. Ecco le parole di Moretto su 'YouTube'.

Calciomercato Milan, Jimenez priorità chiara! L'offerta di un club e il Real. Parla Moretto

"Igli Tare firmerà tra oggi e domani come nuovo direttore sportivo del Milan - parla Moretto - e considera Jimenez come un giocatore molto importante. Le priorità del giocatore, a prescindere dal Real Madrid, che ha il controllo sul ragazzo, e a prescindere da un club che sarebbe disposto a offerte importanti per lui (Moretto non fa nomi specifici), è di continuare con il Milan".