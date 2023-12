Calciomercato Milan – “Sliding Doors”: il piano per prendere Miranda

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato invernale del Milan , ha sottolineato come i rossoneri - oltre ad andare con decisione su due difensori centrali - potrebbero andare con decisione su Juan Miranda del Betis , individuato come vice di Theo Hernández .

Calciomercato Milan, per la fascia sinistra obiettivo Miranda

Per il quotidiano torinese, al momenti non ci sono accordi chiusi con il giocatore. Il quale, come noto, si libererà a parametro zero dagli andalusi al termine di questa stagione. Non è da escludere, però, che nelle prossime settimane la pista Miranda, per il Milan, possa scaldarsi.