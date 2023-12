Milan, un retroscena importante che riguarda Theo Hernández

Milan, Theo Hernández sontuoso da difensore centrale

Theo ha offerto, secondo il quotidiano romano, una prestazione maiuscola: ha convinto tutto il mondo rossonero. Giocare in quel ruolo, poi, per lui potrebbe non rivelarsi più un caso isolato e circoscritto alla sfida contro i canarini. Qualora, infatti, Simon Kjær non dovesse recuperare in tempo per Atalanta-Milan, Theo Hernández potrebbe essere schierato nuovamente in quella posizione lì.