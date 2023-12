Calciomercato Milan – Il Napoli irrompe su Miranda: le ultime news

Il suo accordo con il Betis, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e, pertanto, potrebbe lasciare il Betis a gennaio in cambio di un piccolo conguaglio economico oppure in estate a parametro zero. Miranda vanta anche una buona esperienza internazionale, visto che ha fatto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili della Spagna.

Gli azzurri lo vorrebbero per rimpiazzare l'infortunato Olivera — Un giocatore molto valido, ancora giovane, con margini di miglioramento e che può rappresentare un ottimo affare per chi lo prenderà. Il Milan, come noto, vorrebbe farne il vice di Theo Hernández. Il Napoli, invece, ha fatto irruzione su di lui dopo l'infortunio - grave - che ha colpito Mathías Olivera. Costringendo, di fatto, gli azzurri a tornare sul mercato per un sostituto. LEGGI ANCHE: L'indiscrezione: "Maldini torna al Milan". Ma con un altro proprietario >>>

