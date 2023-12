Tassotti: “Milan, prendi Sudakov. Su Theo, Leao e Maldini dico che …”

Sull'esperimento di Theo Hernández difensore centrale: «Bravo ma vorrei vederlo largo appena possibile. La sua qualità e velocità è troppo importante».

Sul tipo di giocatore che servirebbe al Milan nel mercato invernale: «Beh, anche. Penso che un difensore centrale sia indispensabile, ne è rimasto soltanto uno... Poi bisogna prendere una decisione su Luka Jović, perché non si può chiedere sempre a Olivier Giroud di giocare tre partite di alto livello in una settimana».

Sul consiglio di mercato da dare al Milan: «Dico Heorhij Sudakov, che ho avuto nella Nazionale ucraina. Leggo che si parla di lui e per me è interessante. Certo, so che è difficile portarlo qui dall’Ucraina».

"Giusto andare avanti con Pioli. Sbagliato mandare via Maldini e Massara" — Sul fatto se sia giusto o meno andare avanti con Stefano Pioli in panchina: «Certo, merita di restare. Non gli si può chiedere molto più di quanto ha fatto, ha valorizzato molti calciatori e vinto uno Scudetto, quando nessuno gli chiedeva di vincerlo».

Sull'addio di Paolo Maldini al Milan: «Secondo me è stato sbagliato mandare via lui e Frederic Massara, hanno ottenuto grandi risultati. Chi mette i soldi fa quello che vuole ma insomma ...».

Sulle previsioni di questa stagione per il Milan: «Lotterà fino alla fine per un posto Champions, da lì in su ... vediamo».

Su Rafael Leao: «Ho l’impressione che si giudichi troppo Leao per quel suo atteggiamento un po’ molle, scanzonato, che invece è il suo modo di porsi. Non significa che non si impegni. Ora non gioca per il gol ma per il bello, però capirà presto che può fare un gol a partita. La maturità arriverà, ne sono convinto».

Sul suo futuro professionale: «Non vorrei allontanarmi troppo da Milano ma il nostro lavoro è così, a volte ci porta lontano».

Sui contatti con Carlo Ancelotti e Andriy Shevchenko: «Ancelotti ultimamente non lo sento, poco o nulla. Sento Shevchenko sempre e anche Massimiliano Allegri. Lui e Marco Landucci sono due amici». LEGGI ANCHE: Milan, RedBird cerca nuovi investitori: spunta un soggetto noto >>>

