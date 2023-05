Calciomercato Milan – Milinkovic-Savic: Lotito chiede 40 milioni

Per Milinkovic-Savic servono 40 milioni

Sergej Milinkovic-Savic, si legge, s’appresta a vivere l’ultima stagionale all’Olimpico, può essere l’ultima con la maglia della Lazio. L’intenzione di andare via è confermata. La richiesta è di 40 milioni e minaccia di non concedere sconti. Sono ipotizzabili offerte da 25-30 milioni. La Premier resta una destinazione possibile. Occhio a Juve e Milan, se non all’Inter. Sergej è in scadenza nel 2024 ed è tra i giocatori che fanno gola. Per Lotito sarà l’ultima occasione per venderlo altrimenti lo perderà a zero.