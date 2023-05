Milan, obiettivo Milinkovic-Savic: affare non impossibile | PM NEWS

Nella giornata odierna 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un'interessante indiscrezione di mercato, secondo cui il Milan potrebbe fare un tentativo per il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Un innesto che sarebbe molto importante per la mediana del Diavolo, sia per l'importanza del nome, sia per la necessità di alzare ancora di più il tasso tecnico nella zona nevralgica del campo.