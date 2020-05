Calciomercato Milan – Milik, venti giorni per definire il futuro

CALCIOMERCATO MILAN – Il Napoli, in questi giorni, si trova alle prese con la questione relativa al futuro di Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco autore, finora, di 46 gol in 109 gare con gli azzurri.

Milik, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021 e, pertanto, potrebbe essere ceduto nel corso della prossima sessione di calciomercato. Milan e Juventus, in particolare, sono molto interessate all’ex attaccante dell’Ajax.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del sodalizio campano, però, non scende sotto la richiesta di 50 milioni di euro per cedere Milik. Cifra, questa, ritenuta troppo alta sia dai rossoneri sia dai bianconeri.

Milan e Juventus potrebbero abbassare l’esborso economico in contanti inserendo delle contropartite tecniche nell’eventuale operazione-Milik con il Napoli (per il Diavolo, in particolare, si è parlato e scritto di Franck Kessié, che piace a Gennaro Gattuso), ma la verità è un’altra.

Il Napoli, infatti, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, vorrebbe trattenere Milik e rinnovargli il contratto: il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, avrebbe dato massimo venti giorni di tempo al giocatore per decidere di accettare o meno la proposta di un prolungamento dell’accordo.

Il Napoli, per Milik, sarebbe disposto a siglare un contratto fino al 30 giugno 2024 con stipendio raddoppiato, dagli attuali 2,5 milioni a 5 milioni di euro. La palla, adesso, passa al giocatore … QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>