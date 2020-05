Calciomercato Milan – Milik-Napoli, incontro per il rinnovo. Ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco che andrà in scadenza di contratto con il Napoli il 30 giugno 2021, non avrebbe chiuso del tutto al rinnovo dell’accordo con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Milik, che piace a Milan e Juventus, però, vuole che il Napoli compia un grande sforzo affinché resti ancora in azzurro. Presto il suo agente, Przemysław Pańtak, infatti, incontrerà la dirigenza della società partenopea e chiederà che l’ingaggio di Milik venga adeguato agli standard dei top player della rosa.

In particolare, Milik, che ora prende 2,5 milioni di euro netti l’anno in azzurro, vuole lo stesso stipendio di Lorenzo Insigne e Hirving Lozano che, attualmente, percepiscono 4,5 milioni di euro stagionali. ECCO, PERÒ, IN CASO DI UNA SUA CESSIONE, QUANTO CHIEDEREBBE IL NAPOLI >>>