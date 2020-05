MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 29 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la notizia che tutti attendevano: la Serie A riprende a giocare! Si inizia il 20 giugno coi recuperi della 25^ giornata e si giocherà fino al 2 agosto. Il 13 e il 14 giugno le semifinali di Coppa Italia: polemica per la finale in programma subito il 17 giugno.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA