Calciomercato Milan – Maldini show: Liverpool superato! | News

Calciomercato Milan: Maldini brucia il Liverpool per un centrocampista

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è molto attento alle occasioni che il mercato di gennaio 2021 potrà proporre per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è falcidiata per via dei tanti infortuni e, dunque, qualche rinforzo sarebbe oro colato per un Diavolo che vuole mantenere il primato in classifica.

La priorità del Milan, come noto, è l’acquisto di un difensore centrale. In seconda battuta, si sta ragionando sulla possibilità di prendere un vice di Zlatan Ibrahimović, giacché il fuoriclasse svedese, spesso, si è dovuto fermare in questa stagione per delle noie muscolari piuttosto fastidiose.

Ma attenzione, perché Maldini, per il calciomercato invernale del Milan, dovrebbe inserire nell’organico di Pioli anche un nuovo centrocampista. Ismaël Bennacer è infortunato, Rade Krunić da mediano non convince. Ed i rossoneri non possono, di fatto, andare avanti con i soli Franck Kessié e Sandro Tonali.

I nomi che sono accostati al Milan sono tanti. Uno è quello di André Zambo Anguissa, classe 1995, colosso camerunense del Fulham. Un altro è quello di Boubakary Soumaré, classe 1999, interditore francese del Lille. Il Diavolo, però, sembrerebbe intenzionato a far sì, spesa, in casa dei francesi, ma per acquistare un altro giocatore.

Si tratta di Renato Sanches, classe 1997, talento portoghese esploso nel Benfica, rivelatosi un fallimento nel Bayern Monaco e rilanciatosi in grande stile proprio nelle fila della formazione guidata da Christophe Galtier. Quando, a novembre, il Lille ha incontrato il Milan a ‘San Siro‘ nel Gruppo H di Europa League, Renato Sanches ha fatto un figurone.

Ed il Diavolo è tornato ad appuntarsi il suo nome sul taccuino. Il Lille, in gravi difficoltà economiche ed appena ceduto al fondo Merylin, deve infatti cedere qualcuno a gennaio ed il nome di Renato Sanches è quello che, più di tutti, ha mercato. Il lusitano sembrava essere ad un passo dal Liverpool, poi, però, l’operazione si è arenata.

Questo perché, secondo la stampa inglese, prima i ‘Reds‘ devono sfoltire il reparto centrocampisti. In particolare, devono vendere Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto e non intenzionato a rinnovarlo. Ecco, quindi, che in questa fase di stallo tra Lille e Liverpool per Renato Sanches si è inserito Maldini.

Il fondo Elliott ha delle quote del Lille e, pertanto, potrebbe agevolare il trasferimento di Renato Sanches dai ‘Dogues‘ ai rossoneri. Così come è stato, un anno e mezzo fa, per Rafael Leão. Il costo dell’affare Renato Sanches, per il Diavolo, non sarebbero neanche così elevati: 20-22 milioni di euro. Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Eriksen colpo Scudetto”. Vai alla news >>>