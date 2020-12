Ufficiale – Il Lille cambia proprietà: addio al ds Campos | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: il Lille cambia proprietà

CALCIO NEWS – Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, erano sempre più insistenti le voci relativi a una cessione del Lille. In queste ore è arrivato il comunicato ufficiale della società francese: “E’ arrivata la finalizzazione del trasferimento di proprietà di Victory Soccer Limited, di proprietà di Gérard Lopez, a Callisto Sporting S.à.r.l. (“Callisto”), di proprietà di Merlyn Partners SCSp (“Merlyn”). La transazione è stata finalizzata il 18 dicembre 2020. A seguito del cambio di proprietà, Gérard Lopez e Luis Campos lasciano il club con effetto immediato. Marc Ingla ha rassegnato le dimissioni da CEO ma rimane nel consiglio di amministrazione del club”.

Da segnalare anche le parole di Pau Lopez, presidente uscente: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di raddrizzare in modo sportivo il LOSC. Quando sono diventato presidente, il club era al 17° posto in Ligue 1. Oggi la squadra ha ottenuto ottimi risultati sportivi ed è al 1° posto in Ligue 1. Ho raggiunto il mio obiettivo e credo che ora è il momento per un nuovo proprietario di subentrare e per me di concentrarmi su altre attività sportive. Date le recenti difficoltà in Ligue 1 e in particolare l'incertezza sul contratto per i diritti televisivi per il campionato francese, è importante che il LOSC sia detenuto da un proprietario di riferimento, con riconosciuta forza finanziaria come Merlyn. Sotto la mia egida, e pur mantenendo alte ambizioni sportive, abbiamo investito oltre 150 milioni di euro in acquisti di giocatori e generato ancora più ricavi. Quindi lascio il club lasciando un'eredità di talento per il futuro".