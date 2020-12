Calciomercato Milan – Maldini, assalto al forte centrocampista | News

Calciomercato A.C. Milan: Maldini vuole prendere un altro mediano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, lo ha ribadito a più riprese. L’obiettivo della squadra di Stefano Pioli, per la stagione 2020-2021, non è lo Scudetto. Bensì, cercare di migliorare la 6^ posizione dello scorso campionato, puntando, però, a migliorare il più possibile.

Dopo 13 giornate di Serie A, però, il Diavolo è primo in classifica e, come ammesso dallo stesso Maldini, arrivati a questo punto bisogna essere ambiziosi. Se la classifica dice che i rossoneri sono in lotta per il titolo, perché abdicare così presto dalla sfida ad Inter e Juventus? Questo, inevitabilmente, avrà delle ripercussioni sul mercato di gennaio.

Originariamente, l’idea del Milan era di acquistare un difensore centrale e, poi, mettersi alla finestra per cogliere eventuali opportunità che il calciomercato di gennaio avrebbe potuto offrire. Ora, però, Maldini è consapevole di come, a questa squadra, serva più di un rinforzo per restare competitiva fino a maggio.

Non fosse altro per la serie, incredibile, di infortuni in tutti i reparti che la compagine di Pioli sta accusando partita dopo partita. Si ragiona, quindi, adesso, sull’acquisto di un giocatore per settore. Un difensore centrale (la priorità), un vice di Zlatan Ibrahimović, soggetto già a numerosi problemi muscolari in quest’annata, e, poi, anche un centrocampista centrale.

Un elemento le cui caratteristiche possano sposarsi alla perfezione con quelle di Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali. Ma che, al contempo, non vada ad ‘oscurare’ il ruolo da titolare di questi. Il nome che il Diavolo avrebbe nuovamente cerchiato in rosso sul proprio taccuino è quello di André Zambo Anguissa.

Classe 1995, nazionale del Camerun, Anguissa in carriera ha indossato anche le maglie di Olympique Marsiglia (Ligue 1 francese) e Villarreal (Liga spagnola) ma, attualmente, è un punto di forza del Fulham, squadra della Premier League inglese che lotta per non retrocedere. Anguissa è uno dei maggiori dribblatori del massimo campionato d’Oltremanica, nonché un mediano solido e dai piedi tutto sommato educati.

Valutato circa 20 milioni di euro, potrebbe raggiungere Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per non lasciare nulla d'intentato in chiave Scudetto, ma anche per una più agevole qualificazione alla Champions League.