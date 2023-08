Calciomercato Milan – ‘Caso Colombo’: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Milan: Colombo va o resta? Il punto della situazione — Colombo è piaciuto: l'anno in Salento l'ha restituito al Milan migliorato sotto tutti i punti di vista. Il club rossonero, però, non ha ancora fatto chiarezza sul futuro del giocatore cresciuto nel suo settore giovanile. Cagliari e Genoa lo vorrebbero in prestito e lo farebbero giocare con la continuità che, a Milano, di certo non avrebbe.

Il Milan, però, ora come ora non può permettersi di cedere Colombo in questa sessione di calciomercato. La società sta facendo ulteriori valutazioni. Una riguarda Noah Okafor: può essere realmente lui il vice di Olivier Giroud? Perché di certo Colombo è più centravanti dello svizzero ex RB Salisburgo.

L'altra riguarda il mercato e la possibilità di portare a casa, a prescindere, un altro centravanti. I nomi sul piatto sono quelli di Hugo Ekitike (PSG) e Armando Broja (Chelsea). Le valutazioni di calciomercato del Milan sul 'caso Colombo', però, dipendono soprattutto da un giocatore che in rosa c'è già. Ovvero Divock Origi.

Origi si impunta, vuole restare. Per l'italiano potrebbe non esserci spazio — Il belga, secondo la 'rosea', si è impuntato e vorrebbe rimanere al Milan per dimostrare che l'ultima stagione, dove è stato il flop rossonero per eccellenza insieme a Charles De Ketelaere, è stata soltanto un incidente di percorso. Origi ha rifiutato tutte le offerte dalla Saudi Pro League. Accetterebbe, nel caso, soltanto di tornare in Premier League.

Solo che il numero 27 è ostaggio del suo contratto da 4 milioni di euro netti a stagione per altri tre anni. Cifre fuori mercato per chiunque dopo l'ultima annata. Il rischio, quindi, è che Origi rimanga a Milanello per forza e che, a quel punto, Colombo debba salutare il Milan in questo calciomercato estivo per 'eccesso di concorrenza'.

Origi, quindi, per la 'rosea', sta facendo da "tappo" per Colombo. Una situazione piuttosto sgradevole. Perché un conto è partire nuovamente in prestito perché la dirigenza ritiene sia la soluzione migliore, un altro è farlo per cause di forza maggiore. Ancora qualche giorno e capiremo che piega prenderà la storia.