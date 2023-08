Calciomercato Milan – Di Marzio: “Atalanta-De Ketelaere, tutto fatto”

Le cifre dell'operazione De Ketelaere tra Milan e Atalanta

Ricordiamo, dunque, cifre e formule dell'affare. De Ketelaere si trasferirà dal Milan all'Atalanta in questo calciomercato estivo in prestito oneroso per 3 milioni di euro. La 'Dea' pagherà l'intero stipendio del giocatore per quest'anno. Quindi, nell'estate 2024, l'Atalanta potrà esercitare il diritto di riscatto del cartellino del giocatore per 23 milioni di euro. Ai rossoneri anche 4 milioni di euro di bonus e il 10% su un'eventuale futura rivendita del belga ad altro club. Visite mediche domani o dopodomani.