Calciomercato Milan – Ekitike scaricato dal PSG: alternativa a Broja

Scaricato, dunque, dal PSG, Ekitike ha iniziato a guardarsi intorno. All'estero piace ad Eintracht Francoforte ed Everton . Il Milan lo considera, secondo la 'rosea', come un'opzione alternativa ad Armando Broja del Chelsea . Non dal punto di vista tecnico, bensì per un discorso economico.

Il PSG per ora non apre al prestito: se lo farà, Diavolo pronto

Il PSG, infatti, per il momento non apre alla cessione di Ekitike con la formula del prestito. I francesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo ed incassare almeno 30 milioni di euro. A queste condizioni, l’operazione è in salita. Se più avanti il PSG cambierà idea, il Milan si farà avanti per lui. Milan, per la difesa un colpo inaspettato >>>