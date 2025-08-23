Calciomercato Milan, Lontani: in arrivo il rinnovo? Le ultime

Calciomercato Milan, rinnovi in programma: si lavora per Lontani e Ossola—
Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del Milan e del possibile rinnovo di Lontani e non solo. Ecco le ultime novità dal post sul social X.
"Il Milan sta pianificando il prolungamento del contratto dei giovani talenti Lorenzo Ossola e Simone Lontani (nati nel 2008)".
Per i rossoneri potrebbero essere due rinnovi importanti per due talenti che si sono già messi in mostra nelle giovanili e nella primavera del Milan. Vedremo se ci saranno presto le possibili firme.
