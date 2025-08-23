Calciomercato Milan, Lontani: in arrivo il rinnovo? Le ultime

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del Milan e del possibile rinnovo di Lontani e non solo. Ecco le ultime novità

Milan , Lontani è stato il protagonista del debutto stagionale del Milan Primavera . La squadra guidata da Renna in panchina ha vinto, soffrendo nel finale, contro il Lecce grazie a due incornate dell'attaccante dell'under 20 rossonera. Qui i suoi due gol.

Il talento è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha poi trasferito al Milan nell'estate del 2022, con il quale ha firmato nel febbraio del 2024 il suo primo contratto da professionista.