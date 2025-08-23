Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Lontani: in arrivo il rinnovo? Le ultime

MILAN PRIMAVERA

Calciomercato Milan, Lontani: in arrivo il rinnovo? Le ultime

Calciomercato Milan, Lontani: in arrivo il rinnovo? Le ultime
Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del Milan e del possibile rinnovo di Lontani e non solo. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Lontani è stato il protagonista del debutto stagionale del Milan Primavera. La squadra guidata da Renna in panchina ha vinto, soffrendo nel finale, contro il Lecce grazie a due incornate dell'attaccante dell'under 20 rossonera. Qui i suoi due gol.

Il talento è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha poi trasferito al Milan nell'estate del 2022, con il quale ha firmato nel febbraio del 2024 il suo primo contratto da professionista.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, rinnovi in programma: si lavora per Lontani e Ossola

—  

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del Milan e del possibile rinnovo di Lontani e non solo. Ecco le ultime novità dal post sul social X.

"Il Milan sta pianificando il prolungamento del contratto dei giovani talenti Lorenzo Ossola e Simone Lontani (nati nel 2008)". 

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Boniface: si ridiscute il prestito col Leverkusen? La decisione ...>>>

Per i rossoneri potrebbero essere due rinnovi importanti per due talenti che si sono già messi in mostra nelle giovanili e nella primavera del Milan. Vedremo se ci saranno presto le possibili firme.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA