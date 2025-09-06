Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Longo: “Adli molto vicino all’Al Shabab”

Calciomercato Milan, Yacine Adli verso l’Al-Shabab: per il centrocampista francese possibile addio definitivo ai rossoneri dopo tre stagioni.
Francesco De Benedittis

Il Milan, dopo aver ceduto Ismaël Bennacer alla Dinamo Zagabria, continua a lavorare sul fronte delle uscite. Nonostante il mercato in Italia sia chiuso da quasi una settimana, i rossoneri possono ancora trattare con club di Paesi in cui le finestre restano aperte, come accaduto con la Croazia.

In quest’ottica, il club di via Aldo Rossi sarebbe vicino a definire la cessione a titolo definitivo di Yacine Adli all’Al-Shabab, squadra araba in cui milita Yannick Carrasco e dove, fino a pochi mesi fa, giocava anche l’ex milanista Giacomo Bonaventura. Le prime indiscrezioni erano trapelate già ieri, ma oggi la situazione sembra essersi ulteriormente sbloccata.

A confermare la notizia è stato l’esperto di calciomercato Daniele Longo sul proprio profilo X. Ecco le sue parole: "Adli è molto vicino all’Al Shabab".

Adli, addio al Milan tra rimpianti e l’affetto dei tifosi

Se l’operazione dovesse andare a buon fine, Adli lascerebbe il Milan dopo tre stagioni tra prestiti, tanta panchina e un rapporto mai davvero sbocciato con club e allenatori.

Nonostante ciò, il centrocampista francese è riuscito a conquistare il cuore di molti tifosi rossoneri grazie al suo attaccamento alla maglia e alla grande professionalità dimostrata.

