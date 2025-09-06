Calciomercato Milan, Longo: “Adli molto vicino all’Al Shabab”

Il Milan , dopo aver ceduto Ismaël Bennacer alla Dinamo Zagabria, continua a lavorare sul fronte delle uscite. Nonostante il mercato in Italia sia chiuso da quasi una settimana, i rossoneri possono ancora trattare con club di Paesi in cui le finestre restano aperte, come accaduto con la Croazia.

In quest’ottica, il club di via Aldo Rossi sarebbe vicino a definire la cessione a titolo definitivo di Yacine Adli all’Al-Shabab, squadra araba in cui milita Yannick Carrasco e dove, fino a pochi mesi fa, giocava anche l’ex milanista Giacomo Bonaventura. Le prime indiscrezioni erano trapelate già ieri, ma oggi la situazione sembra essersi ulteriormente sbloccata.