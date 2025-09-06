Calciomercato Milan, Longo: “Adli molto vicino all’Al Shabab”

A confermare la notizia è stato l’esperto di calciomercato Daniele Longo sul proprio profilo X. Ecco le sue parole: "Adli è molto vicino all’Al Shabab".
Adli, addio al Milan tra rimpianti e l’affetto dei tifosi—
Se l’operazione dovesse andare a buon fine, Adli lascerebbe il Milan dopo tre stagioni tra prestiti, tanta panchina e un rapporto mai davvero sbocciato con club e allenatori.
Nonostante ciò, il centrocampista francese è riuscito a conquistare il cuore di molti tifosi rossoneri grazie al suo attaccamento alla maglia e alla grande professionalità dimostrata.
