Calciomercato Milan – I rossoneri hanno parlato con Lo Celso | News

Il calciomercato del Milan potrebbe regalare una sorpresa nel finale. Secondo quanto riferisce Daniele Longo, giornalista di 'calciomercato.com', i rossoneri avrebbero parlato nei giorni scorsi con Giovani Lo Celso. Il centrocampista argentino attualmente milita nel Tottenham, club che, dopo aver speso circa 70 milioni di euro per gli acquisti di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, adesso è al lavoro per cedere alcuni esuberi. Secondo l'esperto di mercato, però, il Diavolo starebbe trattando per un altro centrocampista.