Calciomercato Milan, l’esperto: “Assalto Al Hilal per Theo Hernandez”

Igli Tare è arrivato da pochissimi giorni al Milan, ma già ha molto lavoro da fare. Dopo avere trattato Saelemaekers con la Roma, chiuso per il ritorno di Allegri in panchina, il nuovo direttore sportivo deve pensare all'importante offerta per Tijjani Reijnders e alla possibile cessione di Theo Hernandez. Il terzino, in scadenza nel 2026, potrebbe partire in estate. Ne parla Gianluigi Longari, esperto di calciomercato.