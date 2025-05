Milan, con Tare e Allegri la società inverte il senso di marcia

La strategia post Paolo Maldini e Frederic Massara, in casa Milan, non ha funzionato: si riparte da Igli Tare e Massimiliano Allegri

Con l'arrivo al Milan di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in quello di nuovo allenatore, la società ha nettamente invertito il senso di marcia. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Impossibile, d'altronde, proseguire sulla dissestata strada dell'ultima stagione, che ha condotto il Milan - contestato dai tifosi nelle sue sfere più alte - lontano dai vertici della classifica.

Milan, la scelta di Tare e Allegri rompe con il recente passato

Bisognava dare una svolta in casa Milan e con Tare e Allegri ne sono arrivate. Non ha pagato, di fatto, la strategia post licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, quando è nato il 'gruppo di lavoro'. In due anni, la situazione sportiva è crollata. E si è sentita la necessità di inserire nel management una figura dalla grande esperienza calcistica e di formazione italiana.