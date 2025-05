Calciomercato Milan, Saelemaekers: novità clamorosa da Di Marzio!

Calciomercato Milan, ieri è andato in scena il primo summit per Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero. Presente Ghisolfi e la dirigenza della Roma. Argomento? Il futuro di Alexis Saelemaekers: il giocatore di proprietà del Diavolo ha giocato in prestito secco con la maglia giallorossa. Nell'accordo estivo, infatti, non era presente nessun diritto di riscatto. Per questo servirà trattare e il Milan potrà fare qualunque prezzo voglia.