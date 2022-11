Calciomercato Milan – Leao, richiesta altissima del suo entourage | News

Non si placano le voci circa il tanto discusso rinnovo di Rafael Leao con il Milan . L'attaccante portoghese è in scadenza nel 2024 e il club rossonero, diversamente da quanto pensava, non è riuscito a trovare un accordo con il suo procuratore prima dell'inizio del Mondiale. Proprio per questo motivo, non è da escludere che, alla fine, il calciatore possa lasciare i rossoneri.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', l'entourage di Leao avrebbe chiesto una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro per il rinnovo del contratto. Una cifra altissima che il Milan non avrebbe nessuna intenzione di accontentare le richieste di chi cura l'interesse del portoghese. In ogni caso, però, la dirigenza non ha alzato ancora bandiera bianca e proverà fin quando possibile a cercare di trovare una quadra per prolungare il contratto del giocatore. Se non si troverà un accordo, comunque sia il Milan non prenderà in considerazione nessuna proposta durante il mercato di gennaio. Se ne parlerà, quindi, in estate davanti ad un'offerta non inferiore ai 100 milioni di euro. Milan, il punto sui rinnovi di Bennacer e Leao. Pazzini parla del Tottenham.