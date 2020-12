Calciomercato Milan – Le ultime sul rinnovo di Kessié e Calabria | News

Calciomercato Milan, le news (positive) su Kessié e Calabria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessié e Davide Calabria, punti di forza del Milan di Stefano Pioli, dovrebbero presto rinnovare il loro contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Le priorità, per il Milan, al momento sono i rinnovi di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović, tutti in scadenza il 30 giugno 2021.

L’intenzione del Milan, però, è di definire al più presto anche le situazioni di calciomercato inerenti Kessié e Calabria, in scadenza di contratto nel 2022. Per il centrocampista ivoriano, che prende 2,2 milioni di euro netti a stagione, è pronto un nuovo contratto da 3 milioni di euro netti l’anno fino al 30 giugno 2024.

Per il terzino rossonero, ieri sera in gol a 'Marassi' in occasione di Genoa-Milan 2-2, invece, si va verso il raddoppio dello stipendio. L'ingaggio di Calabria, nel nuovo contratto con i rossoneri, dovrebbe infatti salire da uno a 2 milioni di euro netti a stagione.