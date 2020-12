Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: svolta entro fine anno | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, è stato ieri a ‘Casa Milan‘ nel primo pomeriggio. Ha incontrato la dirigenza del club rossonero per discutere della possibilità di rinnovare il contratto del proprio assistito.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sul fronte Calhanoglu, adesso, si respira un’aria decisamente diversa rispetto a quella dei mesi scorsi. Qualcosa si è sbloccato e le parti non sono più così lontane. Per la fumata bianca, però, ci sarà da aspettare ancora.

L’incontro tra Stipic ed i dirigenti del Milan è stato costruttivo: il clima, adesso, è disteso. Tra Natale e fine anno Stipic ed il Milan si aggiorneranno con un altro incontro e faranno un punto che potrà anche diventare decisivo. La distanza, al momento, c’è ancora, ma non appare così incolmabile.

L’agente di Calhanoglu chiede un accordo da 5 milioni di euro l’anno più bonus; il Milan ne offre 3,5 più bonus netti a stagione. Una forbice che, in qualche modo, andrà ridotta. Probabilmente venendosi incontro a metà strada. Paolo Maldini, nel pre-partita di Genoa-Milan, ha spiegato come ci sia “collaborazione generale per un risultato che dovrebbe mettere d’accordo tutti“.

Tradotto, Calhanoglu ha deciso di aspettare il Milan e di non ricorrere al calciomercato, confermando, di fatto, una posizione che già si era delineata quando, alla sua porta, avevano bussato club come il Manchester United e quelli della Liga.