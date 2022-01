Calciomercato Milan – Ecco Lazetic: segui la sua giornata | LIVE NEWS

Il LIVE del primo giorno rossonero di Marko Lazetic, nuovo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, su PianetaMilan

Il Milan sul calciomercato ha chiuso con la Stella Rossa l'acquisto di Marko Lazetic. L'attaccante arriva in rossonero con un investimento più che sostenibile: 3 milioni di euro più bonus. Insomma, un acquisto alla Elliott. Lazetic ha soli 18 anni, ma ha già debuttato nei preliminari di Champions League, quindi in Europa League contro il Ludogorets. Nella Serbia Under 19 ha già segnato 2 gol in 7 presenze. Firmerà un contratto fino al 2027. Oggi il calciatore serbo vivrà la sua prima giornata da calciatore del Milan: seguila, minuto per minuto, con il nostro LIVE di calciomercato!