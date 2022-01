Calciomercato Milan – Oggi visite mediche per Lazetic | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marko Lazetic, classe 2004, sta per iniziare l'esperienza in rossonero. Arriva dalla Stella Rossa

Marko Lazetic, ultimo colpo di calciomercato del Milan, sta per iniziare in via ufficiale la sua avventura in maglia rossonera. L'attaccante serbo, classe 2004, che il Diavolo preleverà dalla Stella Rossa per 5 milioni di euro bonus inclusi, infatti, svolgerà le visite mediche oggi alle ore 11:30 presso la clinica 'La Madonnina' di Milano.