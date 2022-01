Calciomercato Milan – Ecco Lazetic: le cinque curiosità su di lui (VIDEO)

Marko Lazeticè il nuovo colpo di calciomercato del Milan. L'attaccante arriva in rossonero con un investimento più che sostenibile: 3 milioni di euro più bonus. Lazetic ha soli 18 anni, ma ha già debuttato nei preliminari di Champions League, quindi in Europa League contro il Ludogorets. Nella Serbia Under 19 ha già segnato 2 gol in 7 presenze. Firmerà un contratto fino al 2027. Ecco alcune curiosità su di lui. CLICCA QUI SE VUOI SEGUIRE LIVE LA GIORNATA DEL SERBO