Calciomercato Milan – Rossoneri interessati a Larsson: c’è una curiosità

Il Milan , per la prossima sessione di calciomercato , punta a rinforzare il centrocampo: come riportato dal sito inglese TEAMtalk, i rossoneri stanno pensando ad Hugo Larsson , centrocampista svedese classe 2004 dell' Eintracht Francoforte . Su di lui, però, ci sono anche due squadre della Premier League : Arsenal e Liverpool . Il Milan vuole capire prima se fare un tentativo o meno.

L'Eintracht è aperto alla cessione, ma si aspetta un'offerta che possa rispecchiare il valore del calciatore svedese. Larsson, recentemente, ha riportato un infortunio alla coscia che potrebbe complicare il suo trasferimento in altre squadre. Gli agenti del 20enne, tra l'altro, sono gli stessi di Viktor Gyökeres e per questo l'Arsenal ha chiesto informazioni anche sull'attaccante dello Sporting Lisbona. LEGGI ANCHE: Milan, buon debutto di Camarda: il parere di un grande ex attaccante >>>