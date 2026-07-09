Sin da quando Rúben Amorim, lo scorso 16 giugno, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Milan, i rumors di calciomercato hanno accostato a più riprese il nome di Morten Hjulmand al club rossonero. Una suggestione nata su basi logiche: il centrocampista danese, già ex conoscenza del calcio italiano con la maglia del Lecce, è esploso definitivamente allo Sporting Lisbona proprio sotto la guida tecnica del mister lusitano. Inoltre, l'iniziale incertezza attorno al rinnovo di Luka Modrić faceva pensare che un profilo con le sue caratteristiche geometriche e di rottura potesse fare al caso del nuovo corso milanista.

La verità di mercato: le priorità del Milan sono in difesa e in attacco

In realtà, la dirigenza del Milan non ha mai avviato una vera trattativa per Hjulmand. Nelle prime riunioni strategiche, Amorim ha indicato ai vertici societari delle priorità chiarissime per la spina dorsale della squadra: un centravanti di caratura internazionale e un difensore centrale di sicuro affidamento. La società ha risposto prontamente sul mercato, ufficializzando l'arrivo didal PSG per il reparto offensivo e chiudendo l'accordo con la Lazio per il trasferimento dia protezione della retroguardia.

Il piano operativo del Diavolo per le prossime settimane è già tracciato e si svilupperà parallelamente alle cessioni dei giocatori in esubero. Gli obiettivi stabiliti prevedono l'innesto di un ulteriore difensore centrale, un esterno di fascia per dare ampiezza alla manovra, un paio di trequartisti di qualità per il modulo 3-4-2-1 e un attaccante di riserva che possa far rifiatare i titolari.

Mediana intasata: ecco perché il centrocampo rossonero non cambia

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Hjulmand va all'Atlético Madrid: i dettagli del 'Here We Go'

La scelta di non affondare il colpo su Hjulmand deriva anche da una valutazione numerica della rosa. Attualmente, la mediana è l'unico reparto in cui il Milan vanta un'ampia abbondanza di alternative. Salvo partenze di giocatori come, la linea mediana non subirà ulteriori ritocchi.I due pilastri centrali del progetto tecnico di Amorim sono già definiti: il rinnovo annuale die la centralità digarantiscono carisma e geometrie. Alle loro spalle, le rotazioni sono ampiamente coperte dalla qualità di, dalla crescita die dalla freschezza dei giovani talenti del vivaio rossonero,, pronti a essere aggregati stabilmente in prima squadra.Esclusa la pista milanese, il futuro del classe 1999 non sarà comunque in Portogallo. Nella mattinata di oggi è arrivato il definitivo annuncio dicon il celebre marchio di fabbrica ' Here We Go ', che sancisce il trasferimento del danese all'di Diego Pablo Simeone.

L'accordo totale tra lo Sporting Lisbona e i Colchoneros è stato trovato sulla base di una parte fissa da 40 milioni di euro più bonus. I club hanno già avviato lo scambio dei documenti ufficiali; il calciatore è in partenza per la capitale spagnola per sostenere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà all'Atlético Madrid fino al 30 giugno 2031.