Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, c'è un altro motivo per il quale il Milan ha raffreddato, diciamo pure mollato, la pista che porta(va) ad André. Nel mese di marzo, infatti, il Milan ha annunciato - per il calciomercato estivo 2026 - l'ingaggio dell'attaccante montenegrino Andrej Kostić dal Partizan Belgrado.
Un affare, quello con il club serbo, da 8 milioni di euro, sempre bonus inclusi (3,5 + 4,5) per il giocatore, che si unirà al Diavolo dal prossimo 1° luglio. Con Kostić, il Milan ha tesserato il primo dei due giocatori extracomunitari possibili per la stagione 2026-2027. Rimane, dunque, soltanto uno slot libero per i giocatori extra-UE e il Milan - anziché affondare il colpo su André - ha preferito tenerlo così per eventuali occasioni future sul mercato internazionale.
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