Quello principale è perché il Presidente del 'Timão', Osmar Stábile, ha deciso di bloccare la cessione del suo gioiello un po' per via delle proteste dei tifosi della squadra di San Paolo e un po' per via del parere negativo del suo allenatore, Dorival Júnior. Ma anche e soprattutto per questioni economiche: avrebbe voluto, dal Milan, un po' di più (23-25 milioni di euro) per il cartellino di André.