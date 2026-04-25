Diavolo, ottimismo e fiducia per l'arrivo di Goretzka—
Sempre secondo il quotidiano sportivo nazionale in rosa, c'è ottimismo, in casa Milan, l'arrivo di Leon Goretzka per il prossimo calciomercato estivo. I rossoneri ritengono di aver fatto tutti i passi giusti con il giocatore e con il suo entourage affinché il centrocampista tedesco, classe 1995, vesta la maglia del Milan nella stagione 2026-2027. Per lui, pronto un contratto triennale, con opzione su una quarta stagione, da 5 milioni di euro a stagione. Goretzka sembra intenzionato ad accettare la proposta, ma ha chiesto al Diavolo di poter finire con tranquillità la stagione nel Bayern Monaco, da cui si svincolerà a parametro zero. La Bundesliga l'ha vinta già, ma i bavaresi sono in corsa per vincere anche la Champions.
Bisogna anche fare cassa: i principali indiziati alla partenza—
Secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it', per il calciomercato estivo 2026 il Milan utilizzerà i proventi UEFA per la qualificazione in Champions (mancano 7 punti all'obiettivo), pari a circa 50 milioni di euro. A questi, aggiungerà una cospicua parte degli introiti delle cessioni. Se, per esempio, le cifre dei riscatti dei vari Álex Jiménez, Tommaso Pobega, Lorenzo Colombo, Samuel Chukwueze verranno utilizzare per la maggior parte per far sì che il bilancio stagionale risulti ancora in attivo, quelle che arriveranno da altri calciatori della rosa potenzialmente in vendita arricchiranno il budget per le operazioni in entrata. Occhio, soprattutto, alla posizione di Pervis Estupiñán, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Santiago Giménez, Christopher Nkunku, Christian Pulisic e Rafael Leão.
Calciomercato Milan, le Top News: Fofana verso l'addio al Diavolo—
Secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, il Milan può vendere Youssouf Fofana in estate. Il centrocampista francese, giunto in rossonero due anni fa per 26 milioni di euro, potrebbe partire per 30. A bilancio, la sua partenza consentirebbe di iscrivere una plusvalenza di ben 17 milioni di euro. E, con un Goretzka in arrivo in quella posizione, sicuramente una cessione da poter mandare a termine 'a cuor leggero'. Il giocatore, ex Monaco, ha estimatori nella Premier League inglese ma, soprattutto, una richiesta dal Galatasaray, in Turchia. Dirà di sì, stavolta, ai turchi dopo il rifiuto dello scorso mese di gennaio?
In attacco si cambia: Leão stavolta può andare via davvero—
Detto di Sørloth (anche se non si placano le voci su un possibile tentativo del Milan per Nikola Krstović dell'Atalanta nel prossimo calciomercato estivo), il Milan sembra destinato a cambiare molto in attacco. Per 'Tuttosport', domani sera, in occasione di Milan-Juventus a 'San Siro', ci sarà uno scout del Manchester United per visionare da vicino la prestazione di Rafael Leão. L'attaccante rossonero sembra essere in uscita: per 50-60 milioni di euro, il Diavolo, a quanto pare, acconsentirebbe alla cessione. Rafa potrebbe essere tentato dall'approdo in Premier e, per lui, i 'Red Devils' sarebbero anche meta gradita. Così come il Barcellona che, però, preferirebbe riscattare proprio dallo United l'inglese Marcus Rashford a titolo definitivo. I blaugrana restano comunque alla finestra per il numero 10 del Milan. Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite.
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