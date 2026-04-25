Sebbene domani sera, a 'San Siro', si disputi Milan-Juventus, partita di fondamentale importanza per l'accesso alla prossima edizione della Champions League, il focus sul Diavolo sui quotidiani - sportivi e non - in edicola questa mattina è stato anche e soprattutto sul prossimo calciomercato estivo. Tanto, infatti, sta bollendo nella pentola rossonera: previsto un doppio colpo in entrata, Alexander Sørloth e Leon Goretzka e, probabilmente, una grande cessione, quella di Rafael Leão. Vediamo, ora, insieme, le Top News di calciomercato finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.