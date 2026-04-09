Calciomercato Milan, bella pescata Kostic: una rete ogni 112' con il Partizan — Il giocatore, assistito dal procuratore Darko Ristić, si unirà al Milan Futuro a partire dal prossimo 1° luglio, ma la sensazione è che presto possa passare in Prima Squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Considerando che, alla sua prima stagione con il Partizan, ha già segnato 11 gol e fornito un assist in 34 partite, ma in soli 1.229' sul terreno di gioco: media di una rete ogni 112'.

Non male per un neofita. Camarda, invece, ha debuttato già da tempo in Prima Squadra con il Milan, aveva persino trovato il suo primo gol in Champions League, quello del 4-1 in Milan-Bruges del 22 ottobre 2024, ma la sua gioia era stata cancellata da una purtroppo netta posizione di fuorigioco.

Camarda, primo gol in Serie A per il Lecce. Nel suo futuro un nuovo prestito? — In questa stagione il Milan, per consentirgli di giocare con continuità e di crescere, l'aveva mandato in prestito al Lecce. In Salento, però, non ha trovato ciò che cercava. È arrivato il primo gol in Serie A, al 94' di Lecce-Bologna 2-2 del 'Via del Mare' lo scorso 28 settembre 2025. Poi, però, tra tanta panchina e l'infortunio - serio - alla spalla, con tanto di delicata operazione, ha giocato poco ed è stato costretto a fermarsi.

La sensazione è che, per l'anno venturo, sia Kostic sia Camarda saranno valutati da Allegri in ritiro. Poi, il montenegrino inizierà la stagione con l'Under 23 rossonera, mentre per Camarda potrebbe esserci in vista un nuovo prestito. Stavolta l'auspicio che sia maggiormente redditizio. L'idea del Milan è che possano crescere tanto per poi costituire magari la coppia d'attacco del Diavolo che, un bel giorno, verrà.