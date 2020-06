Calciomercato Milan – Kessié e Paquetá cedibili: la richiesta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, in casa Milan, in vista della prossima stagione, il centrocampo sarà il reparto che, più di tutti, andrà incontro ad un robusto restyling.

Andranno via, infatti, in scadenza di contratto Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura; da valutare la posizione di Rade Krunic, che piace al Torino.

Franck Kessié e Lucas Paquetá, a meno che non cambino le dinamiche interne nei prossimi mesi, sono sul mercato e possono essere ceduti in presenza di offerte di 25-30 milioni di euro. ECCO CHI VUOLE IL CENTROCAMPISTA BRASILIANO >>>