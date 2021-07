Calciomercato Milan – Kamara è l’alternativa a Bakayoko | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: l'obiettivo per il centrocampo è sempre Bakayoko. L'alternativa è Boubacar Kamara

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan. Dopo Olivier Giroud , il club rossonero pensa a Timoué Bakayoko , ma la trattativa con il Chelsea è complicata. Il club inglese ha rinnovato in maniera unilaterale il contratto del centrocampista, che dunque scadrà nel 2023 . Maldini e Massara proveranno a prenderlo con la consueta formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Milan ha però anche un'alternativa a Bakayoko. Stiamo parlando di Boubacar Kamara del Marsiglia. Il club rossonero ha offerto 12 milioni di euro per il cartellino, mentre i francesi ne chiedono 20, senza inserire alcuna contropartita tecnica. Anche in questo caso la trattativa non è facile. Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.