Calciomercato Milan – Giroud, pronto lo sbarco in Italia: il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Il punto della Gazzetta dello Sport

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud è sempre più vicino al Milan. L'attaccante conta di essere in Italia già nella giornata di lunedì per le visite mediche. Restano gli ultimi dettagli da limare tra Milan e Chelsea in modo da trovare la quadra totale. Il Diavolo ha deciso di offrire un milione per ottenere il via libera e questa mossa ha sbloccato una trattativa che stava diventando complicata.