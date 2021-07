Calciomercato Milan, top news: Giroud a un passo, offerta per Isco

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 8 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Olivier Giroud è sempre più vicino. Sandro Tonali è finalmente un giocatore del Milan. Attenzione alla notizia che arriva dalla Spagna: offerta rossonera per Isco? Intanto si lavora anche per due giovani talenti. Situazione rinnovi: per Calabria è fatta, mentre per Franck Kessie c'è la volontà di accelerare. Nelle prossime schede le Top News sul calciomercato del Milan! Pezzo in continuo aggiornamento.