Calciomercato Milan – Kamada, le condizioni per l’arrivo in rossonero

Il nazionale nipponico, ha poi evidenziato la 'rosea', come Loftus-Cheek è extracomunitario . Pertanto, i due potrebbero arrivare insieme al Milan soltanto con la cessione del portiere colombiano Devis Vásquez , arrivato a gennaio. Si tratta di una scelta che andrà ponderata perché l'arrivo in coppia al Milan di Kamada e Loftus-Cheek nel calciomercato estivo chiuderebbe la porta ad altri, eventuali, innesti extra UE .

Un eventuale approdo di Kamada al Milan, poi, vorrebbe dire - quasi in automatico - rinunciare a Brahim Díaz, per il quale è in corso una trattativa (non semplice) con il Real Madrid per il suo acquisto a titolo definitivo.