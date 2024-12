Calciomercato Milan – Jovic resta in Serie A? Contatti in corso

Come riportato da calciomercato.com, Jovic dovrebbe quasi sicuramente lasciare il Milan tra pochi giorni. Potrebbe restare in Serie A

Calciomercato Milan : a centrocampo il primo obiettivo sembrerebbe essere Reda Belahyane . Non solo: resterebbero in lizza anche Frendrup così come Cardoso del Real Betis e Lucas Gouma-Douath , classe 2003 del Salisburgo. La dirigenza rossonera potrebbe anche pensare a cedere qualche giocatore che non rientra più nel progetto.

Calciomercato Milan - Jovic, addio quasi certo. Contatti in corso con un'italiana

Dopo una stagione buona da vice-Giroud, Jovic non ha trovato spazio con Paulo Fonseca. L’attaccante serbo è finito fuori dalla scelte del portoghese in attacco. Prima l’esclusione dalla lista Champions League, poi le panchine anche in Serie A e il problema con la pubalgia. La punta potrebbe tornare disponibile contro la Roma. Il suo futuro, però, sembra ormai scritto. Come riportato da calciomercato.com, Jovic dovrebbe quasi sicuramente lasciare il Milan tra pochi giorni: Vanoli vorrebbe puntare su di lui al Torino. Ci sarebbero contatti in corso.LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Theo Hernandez, il Real Madrid contatta l'entourage?