Calciomercato Milan – Jovic non convince: ecco i motivi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è stato spesso accostato al Milan nelle ultime settimane come possibile sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, il profilo del serbo convince poco per diversi motivi: innanzitutto presenta costi rilevanti, essendo stato pagato 55 milioni di euro dagli spagnoli e guadagna 5 milioni di euro netti all’anno, ma soprattutto perché l’ex Eintracht Francoforte non ha ancora l’esperienza giusta per elevarsi a punto di riferimento dell’attacco.

Intanto Zlatan Ibrahimovic aspetta Ivan Gazidis per il rinnovo: queste le richieste dello svedese, continua a leggere >>>

