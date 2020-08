Calciomercato Milan – Jovic principale alternativa di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, in casa Milan, la priorità del momento, in sede di mercato, resti il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic.

Nonostante gli intoppi dell’ultimo periodo e la distanza tra domanda ed offerta sulle cifre del contratto che dovrebbe legare Ibra al Milan fino al 30 giugno 2021, la sensazione comune è che, alla fine, il tanto sospirato rinnovo ci sarà.

Tuttavia, però, in Via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati qualora Zlatan, improvvisamente, decidesse di non proseguire la sua avventura rossonera anche nella stagione 2020-2021.

Tra i tanti profili valutati per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli, una delle prime opzioni risponde al nome di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo di proprietà del Real Madrid.

Nell’ultima stagione, alla corte di Zinedine Zidane, Jovic ha totalizzato appena 806′, suddivisi in 27 presenze totali tra Liga, Champions League e coppe nazionali. Soltanto 2 gol e 2 assist nel suo ‘score‘ personale con i ‘Blancos‘.

