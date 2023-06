Calciomercato Milan – Obiettivo Isaksen: un’alternativa affascinante

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in questo calciomercato estivo, stia cercando un esterno destro d'attacco. Tra la prima scelta Samuel Chukwueze del Villarreal, l'alternativa Christian Pulisic del Chelsea e la scommessa Jérémy Doku del Rennes, per la 'rosea', bisogna fare attenzione anche al quarto nome.