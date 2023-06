Calciomercato Milan – Pulisic è la principale alternativa a Chukwueze

Christian Pulisic interessa al Milan in questa sessione di calciomercato. Può fare bene a destra. Ha il vantaggio di essere americano

Il Milan, alla ricerca di un esterno destro offensivo in questa sessione di calciomercato, ha in Samuel Chukwueze (Villarreal) la sua prima scelta. Questo almeno secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La sua principale alternativa, però, risponde al nome di Christian Pulisic.