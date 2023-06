Calciomercato Milan – Chukwueze, il Villarreal non ha fretta di vendere

Il Villarreal vuole 30 milioni. Ha appena venduto Jackson al Chelsea

Gli spagnoli, che hanno appena incassato denaro contante dalla cessione dell'attaccante Nicolas Jackson al Chelsea, hanno fissato il prezzo di Chukwueze in 30 milioni di euro e da quella cifra non intendono scendere. In fin dei conti le casse sono piene e, in più, la società valenciana - storicamente - è un osso duro con il quale avere a che fare. Il Milan, però, non molla: alle porte una settimana intensa.