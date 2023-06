Calciomercato Milan – Doku, una scommessa da tenere in considerazione

Il Milan è a caccia di un esterno destro d'attacco in questa sessione di calciomercato . Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tra la pista principale ( Samuel Chukwueze ) e la sua principale alternativa ( Christian Pulisic ), attenzione a snobbare il profilo di Jérémy Doku .

Calciomercato Milan, fari puntati sul giovane belga Doku

Classe 2002, quindi ancora giovanissimo, ma già molto esperto per via dei due anni trascorsi all'Anderlecht e i tre al Rennes. Agli Europei fece una grande partita contro l'Italia, indossando la maglia del suo Belgio. La 'rosea' ha ricordato come mise in mostra tutte le sue qualità: uno contro uno, potenza, rapidità, capacità di creare occasioni dal nulla. Quello che cerca il Milan.