Calciomercato Milan – Un ex dai rivali? L’Inter è interessata al giocatore

La storia è piena di trasferimenti tra Milan e Inter, con numerosi giocatori che hanno vestito sia la maglia rossonera che quella nerazzurra. Questi passaggi hanno suscitato notevole discontento tra i tifosi e, talvolta, anche tra i presidenti delle squadre. Indimenticabile è la scena in cui Massimo Moratti fece il gesto dell’ombrello durante un derby, in cui Ronaldo il 'Fenomeno' segnò indossando la maglia del Milan. Molti hanno interpretato quel gesto come un segnale diretto al brasiliano, che il presidente nerazzurro aveva amato e coccolato. Anche se non fosse stato realmente indirizzato a Ronaldo, è certo che il dispiacere di vederlo giocare con il Milan fosse enorme.