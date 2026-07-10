Il centrale spagnolo a Milano: oggi visite mediche alla Madonnina, idoneità e firma a Casa Milan. Tutti i dettagli economici dell'affare con la Lazio
Milan, Gila: "Sono pronto per tutte le sfide che ci saranno. Saluto i tifosi" | PM
Tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ricordato come, ieri sera, poco dopo le ore 20:00, sia arrivato a Milano, più precisamente all'aeroporto di Linate Prime, il difensore spagnolo Mario Gila.
Si tratta del secondo acquisto del calciomercato estivo del Milan dopo l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG. Gila ha preso possesso di una stanza presso l'Hotel 'Meliá' del capoluogo meneghino e oggi inizierà l'iter riservato, come di consueto, ai nuovi acquisti del club di Via Aldo Rossi.
Calciomercato Milan: il programma della giornata di Mario GilaLa tabella di marcia del difensore spagnolo è fitta e scandita secondo la tradizione del club rossonero. L'iter si svilupperà secondo le seguenti tappe istituzionali:
- In mattinata: visite mediche approfondite presso la clinica 'La Madonnina' di Milano.
- A seguire: test per l'ottenimento dell'idoneità sportiva presso il 'Centro Ambrosiano'.
- Nel pomeriggio: arrivo nella sede di 'Casa Milan' per la firma del contratto che lo legherà ufficialmente al Diavolo, seguita dalla registrazione dei contenuti multimediali riservati ai canali social ufficiali del club.
Le prime parole di Gila: l'intervista a PMIeri sera, subito dopo lo sbarco a Linate, Mario Gila ha rilasciato questa breve ed entusiasta dichiarazione al nostro inviato sul posto, Stefano Bressi:
«Sono molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno. Un saluto ai tifosi».
I numeri dello spagnolo e i dettagli economici dell'affare con la LazioIl centrale spagnolo arriva alla corte del tecnico Rúben Amorim dopo un percorso di crescita importante durato quattro anni tra le fila della Lazio, club con il quale ha collezionato 120 presenze complessive impreziosite da 2 gol. Un rinforzo di spessore mirato a blindare la retroguardia milanista.
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- Costo del cartellino: 27,5 milioni di euro di base fissa più bonus facilmente raggiungibili, che potranno far lievitare la cifra complessiva fino a 30 milioni di euro.
- Commissioni: 5 milioni di euro garantiti al suo procuratore, Alejandro Camaño, che ha facilitato la buona riuscita del trasferimento.
- Ingaggio del calciatore: Mario Gila percepirà uno stipendio importante pari a 5 milioni di euro netti a stagione, legandosi al Milan con un contratto a lungo termine valido fino al prossimo 30 giugno 2031.
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